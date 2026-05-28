Valentina Valiente capítulo 60: ¡Leo es recibido como parte de la familia en el cumpleaños de Elsa tras ser rescatado!

La tensión entre Leo y su familia parece empezar a cambiar. Tras el preocupante momento que vivieron Jenny y Rocky al salir a buscarlo y ponerlo a salvo, Wilfredo sorprendió al invitarlo a la celebración por el cumpleaños de Elsa.

Aunque el reencuentro pudo haber sido incómodo por la historia que comparten, el ambiente fue muy distinto. Al llegar a la casa, Leo fue recibido con amabilidad, incluyendo a Elsa, quien no ocultó su alivio al verlo bien. “Qué bueno tenerte aquí”, le dijo mientras lo invitaba a pasar.

La familia, incluso, decidió esperar su llegada antes de partir la torta. “Ya nos queríamos comer la torta”, bromearon, dejando ver que el ambiente estaba mucho más tranquilo de lo habitual.

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