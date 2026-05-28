Valentina Valiente capítulo 60: ¡Leo reaparece y alarma a Jenny y Rocky con un inquietante mensaje de despedida!

Mientras celebraban el cumpleaños de Elsa en casa de Wilfredo, Jenny recibió una inesperada notificación bancaria que la dejó completamente desconcertada.

La joven descubrió que Leo, su padre, le había depositado más de cinco mil dólares, una cifra que rápidamente llamó la atención de todos. “Eso fue casi todo lo que sacó cuando vendió el carro”, comentaron preocupados, sin entender qué estaba ocurriendo realmente.

Sin embargo, el verdadero golpe llegó segundos después. Jenny y Rocky recibieron un video enviado por Leo, quien llevaba varios días desaparecido y sin responder mensajes. En el clip, el hombre aparecía agradeciendo a sus hijos y dejando palabras que encendieron todas las alarmas.

“Hijos míos, me cansé de ser una carga para ustedes. Solo quiero decirles que los amo mucho”, expresó Leo antes de despedirse con un inquietante “hasta siempre”.

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