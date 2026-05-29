Valentina Valiente capítulo 61: ¡Leo y Rocky hicieron las paces tras el escándalo con Yamila!

Después de uno de los enfrentamientos más duros entre ambos, Leo y Rocky finalmente lograron reconciliarse y abrir su corazón sobre todo el daño que se habían causado. Todo ocurrió luego de que Rocky intentara aclarar nuevamente lo sucedido con Yamila.

“Lo de Yamila fue algo que no planifiqué”, confesó Rocky, asegurando además que en ese momento creyó en la versión de ella sobre las supuestas infidelidades de Leo. Sin embargo, Leo decidió dejar el pasado atrás y enfocarse en recuperar la relación con su hijo.

“Ahora lo único que importa es lo que está pasando ahora mismo, que volvamos a ser amigos como antes”, respondió visiblemente emocionado. Pero el momento más fuerte llegó cuando Leo reconoció todos los errores que cometió como padre durante años.

“He sido muy mal padre, los abandoné, he estado ausente durante todos estos años”, admitió con sinceridad frente a Rocky. Las palabras terminaron emocionando a Rocky, quien no dudó en perdonarlo y darle una nueva oportunidad a su relación familiar.

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