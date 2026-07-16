¡La foto de Lionel Messi con Lamine Yamal que hoy parece una profecía antes de la gran final!

Una fotografía tomada en 2007 volvió a emocionar a los fanáticos del fútbol. En la imagen, Lionel Messi, con apenas 20 años, sostiene y baña a un bebé durante una sesión benéfica organizada por UNICEF. Aquel niño era Lamine Yamal, quien hoy es una de las grandes estrellas de España.

La instantánea fue capturada por el fotógrafo Joan Monfort tras una rifa solidaria realizada en Mataró. Nadie imaginó que, años después, ambos serían protagonistas de una de las finales más esperadas del fútbol mundial.

Mientras Messi busca cerrar una carrera legendaria con un nuevo título, Yamal llega como el símbolo de una nueva generación. España, además, afronta el duelo con una impresionante racha de partidos invictos y con el joven atacante como una de sus principales figuras.

La curiosa coincidencia también abrió paso a todo tipo de interpretaciones. Durante Arriba Mi Gente, la astróloga Soralla de Los Ángeles aseguró que la fotografía representa “el bautismo del sucesor” y que ambos futbolistas estaban destinados a reencontrarse en un momento histórico.

Más allá de las predicciones, la imagen ya quedó inmortalizada como una de las coincidencias más sorprendentes del deporte. El domingo, el niño que alguna vez estuvo en brazos de Messi intentará derrotar al ídolo que marcó una época y escribir su propio capítulo en la historia del fútbol.

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