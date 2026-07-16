“Rodrigo va a traer más de una sorpresa”: Julián Legaspi sobre su nuevo personaje en Valentina Valiente

La historia de Valentina Valiente está por dar un nuevo giro con la llegada de Rodrigo, personaje interpretado por el reconocido actor Julián Legaspi, quien regresa a las producciones de Latina con un papel que promete sorprender al público.

Muy emocionado por este nuevo reto, Legaspi confesó sentirse feliz de volver a la casa televisiva y reencontrarse con el equipo con el que ha compartido varias producciones.“Muy contento de ingresar a ‘Valentina Valiente’. Es una novela que sé que la gente está siguiendo con mucho cariño. También, por supuesto, de regresar a Latina otra vez y encontrarme con todos mis compañeros, con los directores y con la gente de producción”, expresó.

Sobre Rodrigo, el actor adelantó que se trata de un personaje muy distinto a otros que ha interpretado y que tendrá un papel clave en los próximos capítulos. “Es un personaje que va a traer más de una sorpresa. Es un abogado que entra a ayudar a Frida en muchos temas legales, pero también viene con una sorpresa y termina involucrándose de alguna manera con ella”, comentó.

Aunque evitó revelar mayores detalles para no arruinar la sorpresa, sí aceptó definir a su personaje en tres palabras. “Seductor, materialista y, de alguna manera, procaso”, señaló entre risas.

Finalmente, Julián Legaspi invitó a los seguidores de la novela a no perderse los próximos episodios, asegurando que la historia traerá momentos inesperados. “Invito a todo el público que está viendo ‘Valentina Valiente’ a que siga viendo esta novela maravillosa que hacemos con tanto cariño, porque va a traer muchas sorpresas”, concluyó.

¿Qué ocurrirá con la llegada de Rodrigo? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Descúbrelo en los próximos capítulos de Valentina Valiente, de lunes a viernes por Latina Televisión.

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