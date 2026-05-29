Valentina Valiente capítulo 61: ¡Valentina no soporta que Alejandro siga hablando con Macarena!

Valentina y Alejandro intentaron tener una conversación tranquila para solucionar los problemas que vienen arrastrando desde hace semanas, pero el tema de Macarena volvió a generar incomodidad entre ambos.

Alejandro quiso calmar las cosas y dejarle claro a Valentina que jamás haría algo para lastimarla. “Tú sabes que yo me muero por ti y que no te cambiaría por absolutamente nadie”, le aseguró intentando bajar la tensión.

El joven también explicó que la conversación que tuvo con Macarena no tuvo ninguna mala intención y que ambos únicamente estaban preocupados por lo que le ocurrió a Valentina durante la boda. Sin embargo, aunque Valentina dejó claro que no cree que Alejandro quiera volver con su ex, sí confesó que le incomoda profundamente que hablen de ella.

“Ella es tu ex, eso no está bien”, respondió bastante afectada. La situación comenzó a tensarse aún más cuando Alejandro interpretó que Valentina prácticamente le estaba prohibiendo hablar con Macarena. “¿Entonces tú me estás prohibiendo que yo hable con Macarena?”, preguntó sorprendido.

Pero Valentina aclaró que no busca controlarlo, aunque sí marcó límites sobre la relación que quiere que él mantenga con su ex pareja.

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