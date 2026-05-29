Valentina Valiente capítulo 61: ¡Valentina pide disculpas a Don Edmundo!

Tras el bochornoso episodio que protagonizó durante la boda de Don Edmundo y Frida, Valentina no pudo ocultar la vergüenza que siente por haber perdido el control frente a todos los invitados. La joven conversó con su abuelo para pedirle disculpas y asegurarle que jamás había tenido una reacción similar.

“Yo jamás me emborracho, no hago papelones en ningún lugar. No sé qué le pasó a la bebida, de la nada me marié”, explicó todavía confundida por lo ocurrido. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la inesperada sospecha que lanzó durante la conversación: alguien podría haber puesto algo en su copa.

“A mí más bien me parece otra cosa, yo creo que me metieron algo en la bebida”, comentó Valentina, dejando totalmente sorprendido a Don Edmundo. Aunque rápidamente aclaró que no estaba acusando directamente a Frida, sí confesó que toda la situación le parecía “demasiado rara”.

Por su parte, Don Edmundo trató de bajar la tensión y le pidió no seguir dándole vueltas al asunto, asegurándole que simplemente cometió un error producto del alcohol. “No le demos más vueltas al asunto. Te equivocaste como cualquiera”, respondió intentando tranquilizarla.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!