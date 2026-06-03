Valentina Valiente capítulo 64: ¡Jenny queda en shock tras descubrir que Rita está embarazada de Rocky!

Un inesperado descubrimiento desató uno de los momentos más tensos entre Jenny y Rita. Todo comenzó cuando Jenny encontró una prueba de embarazo mientras recogía la basura, por lo que decidió buscar inmediatamente a Rita para pedirle explicaciones.

Aunque al inicio intentó evitar el tema, Rita terminó confesando la verdad. “No lo sabe nadie. Solo lo sabes tú, no lo sabe Rocky”, admitió muy afectada, revelando que Rocky será el padre de su hijo.

La noticia dejó completamente en shock a Jenny, quien no pudo ocultar su indignación y preocupación por la situación. “¿Cómo se te ocurrió embarazarte de Rocky?”, le reclamó, visiblemente alterada. Además, cuestionó la madurez de su hermano para asumir una responsabilidad tan grande: “Rocky es la persona más irresponsable de la vida que lo único que hace es gastarse su plata en chelas”.

Rita, completamente quebrada, reconoció que se equivocó y rompió en llanto al sentirse desbordada por la situación. “Yo sé, yo cometí un error, no pensé”, confesó entre lágrimas, mientras Jenny intentaba entender cómo ocurrieron las cosas.

El momento se volvió todavía más incómodo cuando Jenny descubrió que todo habría ocurrido en su propia casa, algo que terminó de sacarla de control. “¿En mi casa?”, lanzó sorprendida, mientras Rita solo atinaba a pedirle perdón.

Sin embargo, pese al fuerte enfrentamiento y al impacto de la noticia, Jenny terminó calmándose al ver el estado emocional de Rita. Finalmente, decidió apoyarla y tratar de buscar una solución juntas. “Tranquila, porque esto se va a resolver. Como sea, se va a resolver”, le aseguró.

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