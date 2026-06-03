Valentina Valiente capítulo 64: ¡Rita impacta a Jenny con inesperada confesión: “Es tu hermano”!

Una inesperada revelación dejó en shock a Jenny. Todo comenzó cuando encontró una prueba de embarazo mientras recogía la basura, situación que inmediatamente despertó sus sospechas. Sin perder tiempo, decidió buscar a Rita para preguntarle directamente qué estaba ocurriendo.

Aunque Rita intentó negarlo al inicio y aseguró que no tenía por qué darle explicaciones sobre su vida privada, terminó quebrándose ante la insistencia de Jenny. La joven incluso trató de tranquilizarla y le aseguró que la persona responsable debía hacerse cargo de la situación.

Sin embargo, lo que Jenny jamás imaginó fue la confesión que vendría después. En medio de la tensión, Rita finalmente reveló que sí está embarazada y que el padre del bebé sería Rocky, el hermano de Jenny.

La noticia dejó completamente paralizada a Jenny, quien no pudo ocultar su sorpresa ante la inesperada confesión.

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