Valentina Valiente capítulo 65: ¡Gabriel presenta a Alejandro a Bárbara durante una salida entre amigos!

Alejandro y Gabriel decidieron relajarse con una salida al bar. Apenas llegaron al local, Gabriel saludó con entusiasmo a Bárbara, la bartender de confianza del lugar. Entre bromas y pedidos habituales, aprovechó para presentarle a su amigo.

“¿Tu amigo tiene nombre?”, preguntó Bárbara con curiosidad. Fue entonces cuando Alejandro se presentó cordialmente: “Alejandro, mucho gusto”. La joven respondió con una sonrisa y un amable “Encantada”.

Mientras Bárbara continuaba atendiendo el negocio, Gabriel no pudo evitar soltar algunas de sus habituales ocurrencias. Incluso confesó entre risas la admiración que siente por ella.

“Si supieras los sueños que he tenido con esa diosa”, comentó, provocando la inmediata incomodidad de Alejandro, quien le respondió que era “demasiada información”.

Lejos de tomarse en serio las bromas de su amigo, Alejandro se mostró relajado y de buen humor durante toda la conversación. Sin embargo, la llegada de Bárbara pareció cambiar ligeramente el ambiente, dejando entrever una conexión que recién comienza.

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