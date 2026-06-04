Valentina Valiente capítulo 65: ¡Rita toma una decisión sobre su embarazo y le pide a Jenny guardar el secreto!

Rita y Jenny tuvieron una conversación mucho más íntima y sincera sobre el futuro del bebé que espera la joven. Preocupada por verla atravesar sola una situación tan compleja, Jenny le propuso contarles la verdad a Elsa y a Rocky cuanto antes. “Mira Rita, no puedes pasar por esto sola. Vamos a bajar y le vamos a contar a mi mamá y a Rocky”, le dijo con la intención de que pudiera recibir apoyo de su entorno.

Sin embargo, Rita sorprendió con una respuesta que reflejó la firme decisión que ya tomó respecto a su embarazo. Cuando Jenny calificó la situación como una desgracia, ella la corrigió inmediatamente: “No es una desgracia, Jenny. Es un niño”.

Aunque reconoció que la noticia la tomó por sorpresa, Rita aseguró que está dispuesta a enfrentar todo lo que venga. “Voy a salir adelante como sea. Voy a conseguir más trabajos, voy a ver cómo hago, pero… a este niño no le va a pasar nada”, afirmó con determinación.

Además, confesó que este bebé representa algo mucho más profundo para ella. “Va a tener una familia. Yo voy a ser su familia. Voy a tener una familia”, expresó emocionada.

Pese a ello, Jenny insistió en que Rocky merece conocer la verdad y que Elsa, tras la sorpresa inicial, terminaría apoyándola. “Yo sé que al inicio mi mamá va a estar un poco molesta, preocupada, pero va a terminar apoyándote”, sostuvo.

Pero Rita todavía no está preparada para afrontar esa conversación. Más allá de Rocky, hay algo que le preocupa aún más: perder la confianza de Valentina y el trabajo que actualmente desempeña a su lado. “Aquí la que me importa es Valentina. No puedo perder mi trabajo de manager”, confesó.

Finalmente, Rita le pidió a Jenny que guarde silencio sobre el embarazo. “Este tiene que ser nuestro secreto. Júramelo”, le dijo. Aunque con dudas, Jenny terminó aceptando por solidaridad.

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