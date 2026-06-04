Valentina Valiente capítulo 65: ¡Rocky habla de irse del país y deja a Rita devastada por su secreto!

Rita intentó tener una conversación más profunda con Rocky para conocer mejor sus sueños y planes a futuro. Sin embargo, lo que escuchó terminó golpeándola más de lo que esperaba.

Con la intención de fortalecer el vínculo entre ambos, Rita le propuso hablar sobre sus proyectos personales. “Quisiera que nos conozcamos más, que hablemos más de nosotros. Cuéntame, ¿qué te gustaría hacer más adelante en el futuro?”, le preguntó.

La respuesta de Rocky fue tan espontánea como reveladora. Primero confesó que sueña con “viajar por todo el mundo y tener un carraso, así último modelo”, pero luego fue más allá y compartió un plan que viene considerando seriamente.

“Voy a viajar al extranjero a buscar fortuna como mi viejo”, aseguró. Incluso explicó que la idea sería trabajar durante algunos años fuera del país, ahorrar dinero y luego regresar para abrir su propio negocio. “Si voy a trabajar dos o tres años allá, junto mi plata, vengo, monto mi negocio y bacanazo. Plansazo, ¿no?”, comentó entusiasmado.

Pero las palabras de Rocky tuvieron un efecto completamente distinto en Rita. La joven, que recientemente descubrió que está embarazada y todavía no le ha contado la noticia, no pudo ocultar su incomodidad al escuchar que el padre de su hijo sueña con marcharse lejos.

Mientras Rocky hablaba de aventuras, viajes y nuevos comienzos, Rita entendía cada vez más difícil el secreto que carga sobre sus hombros. La situación terminó por sobrepasarla y decidió cortar la conversación abruptamente.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!