Valentina Valiente capítulo 65: ¡Valentina rechaza los cambios de un reconocido productor y pone en riesgo su carrera musical!

Valentina tiene la oportunidad de trabajar con un reconocido productor, pero no está dispuesta a aceptar cambios que, según ella, desvirtuaban por completo el mensaje de su canción.

Durante la reunión, Valentina reconoció que varios aspectos de la producción le habían gustado. “Está muy linda la canción. La música está súper bailable. Me encantó”, comentó. Sin embargo, cuando escuchó la nueva letra, sus dudas aparecieron de inmediato.

La artista cuestionó que el productor hubiera modificado completamente el contenido original de su composición. “¿Le cambió toda la letra que yo le había hecho?”, preguntó sorprendida al escuchar frases con las que no se sentía identificada.

Para Valentina, el problema era el mensaje que ahora transmitía la canción. “No me siento muy identificada cantando eso”, respondió con sinceridad, dejando claro que no estaba dispuesta a interpretar algo que no representaba su esencia como artista.

La reacción del productor no fue la mejor. Visiblemente molesto, defendió su trabajo y aseguró que sabía perfectamente cómo crear éxitos. “Lo que tienen delante de ustedes es un hit”, afirmó, antes de lanzar una advertencia que incomodó a todos los presentes: “No te vayas a creer la estrella porque solamente tienes la plata para pagarme”.

Tras la salida del productor, Rita no pudo ocultar su preocupación. La joven consideró que estaban dejando escapar una oportunidad única de ingresar a la industria musical de la mano de una figura reconocida.

“Él es el productor de las estrellas. Él ha producido muchísimas canciones a un montón de artistas que han ganado muchísimos premios”, le recordó a Valentina, intentando hacerle ver la magnitud de la oportunidad.

Sin embargo, la cantante se mantuvo firme en su decisión y defendió su identidad artística por encima de cualquier éxito comercial. “Yo no voy a cantar canciones con las que no me siento identificada. Prefiero yo componer mis propias canciones”, sentenció.

Aunque Rita insistió en que primero debían conquistar al público para luego tener mayor libertad creativa, Valentina dejó claro que no piensa sacrificar sus principios ni el mensaje de su música para alcanzar la fama.

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