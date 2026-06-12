Valentina Valiente capítulo 71: ¡Valentina descubre mensaje de Alejandro a Macarena!

Macarena sigue moviendo cuidadosamente sus piezas y esta vez logró golpear donde más le duele a Valentina: su confianza en Alejandro. Todo comenzó cuando Macarena le pidió a Valentina que enviara unas fotografías de sus diseños a una tienda. Para ello, debía utilizar su teléfono. Cuando Valentina le consultó por la clave del equipo, Macarena respondió con total naturalidad que aún no la había cambiado y que seguía siendo “el cumpleaños de Alejandro”.

Sin sospechar nada, Valentina tomó el celular para ayudarla. Sin embargo, mientras realizaba la tarea, encontró algo que la dejó completamente paralizada: un mensaje reciente de Alejandro dirigido a Macarena. “Gracias por lo de hoy, Maca. Te pasaste. Un beso”, decía el texto. Lo que más llamó la atención de Valentina fue la fecha del mensaje, pues había sido enviado apenas diez días atrás.

La situación removió inmediatamente todas sus inseguridades. Hasta ese momento, Valentina estaba convencida de que Alejandro había cortado cualquier tipo de comunicación con su expareja para evitar problemas en la relación. De hecho, él mismo le había asegurado que no quería seguir hablando con Macarena para poder estar bien con ella.

Lo que Valentina desconoce es que esa llamada era falsa, parte de un acuerdo entre Alejandro y Macarena para mantener la calma y evitar mayores conflictos. Sin embargo, al ver el mensaje fuera de contexto, la joven interpretó la situación de una manera completamente distinta.

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