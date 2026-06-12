Valentina Valiente capítulo 71: ¡Lupe toma una difícil decisión y sorprende a Don Edmundo!

La convivencia en la casa de Don Edmundo continúa complicándose y esta vez fue Lupe quien tomó una decisión que podría cambiarlo todo. Antes de abordar el verdadero motivo de su visita, Lupe quiso disculparse por la discusión que ambos tuvieron días atrás. Con evidente sinceridad, reconoció que perdió el control. “Exploté, Don Edmundo. Me falté el respeto y quiero pedirle perdón por eso”, expresó.

Don Edmundo escuchó atentamente sus palabras y admitió que el episodio también lo afectó. “Me sorprendió mucho. En todos estos años que estamos juntos en esta casa, nunca te había visto así”, le respondió. Sin embargo, dejó en claro que aceptaba sus disculpas y que valoraba profundamente la relación que han construido durante tantos años.

La conversación parecía haber terminado de la mejor manera, pero Lupe todavía tenía algo importante que decir. Luego de agradecerle por el respeto y el cariño que siempre le ha brindado, soltó una confesión que dejó a Don Edmundo completamente desconcertado. “Creo que en esta casa yo ya estoy sobrando”, afirmó. Ante la sorpresa del empresario, Lupe explicó que ya no se siente feliz ni cómoda dentro del hogar. “No me llevo bien con su esposa y ya no gozo el trabajo”, agregó con honestidad.

Por ello, Lupe llegó a una drástica conclusión: considera que lo mejor es marcharse. “He llegado a la conclusión que es mejor que me vaya”, manifestó, dejando entrever que su permanencia en la casa podría estar llegando a su fin.

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