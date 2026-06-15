Valentina Valiente capítulo 72: ¡La policía interroga a Frida por el asesinato de Benítez!

La tensión se apoderó de la casa de Edmundo luego de que la policía llegara inesperadamente buscando a Frida para interrogarla por la muerte de Benítez, un hombre con quien mantenía un vínculo marcado por deudas y amenazas.

Durante el interrogatorio, Frida intentó mantener la calma y aseguró que Benítez estaba desesperado por vender un cuadro. “El señor Benítez estaba desesperado por vender ese cuadro, por eso me llamaba tanto”, explicó, intentando justificar la insistencia del fallecido.

Sin embargo, las preguntas de los agentes comenzaron a incomodarla cuando le consultaron si había visto a Benítez golpeado o si sabía algo de las deudas que lo perseguían. Acorralada, Frida no ocultó su molestia y respondió tajante: “¿Ustedes creen que yo lo maté? Si es así, díganlo”.

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