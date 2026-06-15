Valentina Valiente capítulo 72: ¡Macarena descubre la mentira de Frida y sospecha lo peor por el caso Benítez!

Mientras aún intenta recuperarse del accidente, Macarena no pudo evitar recordar el comportamiento extraño de su madre en los últimos días y una duda empezó a crecer en su cabeza: ¿Frida tuvo algo que ver con la muerte de Benítez?

Macarena recordó la supuesta reunión de promoción a la que Frida aseguró haber asistido días atrás. Incluso le había prometido traerle un suflé de chirimoya, algo que finalmente nunca ocurrió. La situación parecía no tener importancia hasta que decidió llamar a una de las amigas de la promoción de su madre.

La respuesta la dejó completamente desconcertada. La mujer aseguró que no había existido ninguna reunión y que ni siquiera veía a Frida desde hacía semanas. “¿Reunión de la prom? ¡Si tenemos un chat!”, respondió sorprendida.

La revelación hizo que Macarena comenzara a atar cabos y cuestionarse qué estaba ocultando realmente Frida. Tras descubrir la mentira, la joven quedó impactada y no pudo evitar preguntarse si su madre podría estar escondiendo algo mucho más grave de lo que imaginaba.

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