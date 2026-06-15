Valentina Valiente capítulo 72: ¡Wilfredo busca anillos y Elsa podría recibir gran sorpresa!

Luego de atravesar varios obstáculos y mantener su relación entre dudas y secretos, Wilfredo sorprendió al aparecer en una joyería preguntando por anillos de mujer.

“¿Me puede mostrar anillos de mujer?”, preguntó el personaje mientras observaba diferentes opciones entre plata, oro y diamantes. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la pregunta de la vendedora: “¿Es para compromiso o de regalo?”, dejando en el aire una gran incógnita.

Y es que Wilfredo lleva tiempo demostrando que sus sentimientos por Elsa son cada vez más fuertes. Tras años de soledad desde que fue abandonado por la madre de su hija, el hombre decidió darse una nueva oportunidad en el amor y todo indica que no quiere perderla.

La relación entre ambos ha pasado por varios momentos tensos, especialmente por los conflictos con Rocky, pero parece que él ya está listo para dejar todo atrás y dar el siguiente paso en la relación.

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