Valentina Valiente capítulo 73: ¡Alejandro pide perdón, pero Valentina marca sus límites!
Luego de descubrir que la supuesta llamada donde Alejandro le ponía límites a Macarena había sido planeada, Valentina perdió por completo la confianza en él y ahora no sabe qué creer.
Consumido por la culpa y al no recibir respuestas por parte de ella, Alejandro decidió buscarla para pedirle perdón. “Valentina, yo no pude dormir toda la noche, me mata la culpa, perdóname por favor. Yo fui un tonto”, le confesó, intentando explicarle lo sucedido.
Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Lejos de ceder, Valentina dejó claro cuánto la hirió su engaño. “Te miro y no te reconozco, no sé quién eres Alejandro y no te quiero tener cerca de mí”, le dijo con firmeza, marcando distancia entre ellos dos. La relación está atravesando una crisis profunda que aún con el gran arrepentimiento de Alejandro, podría no ser suficiente para reparar el daño.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!