Valentina Valiente capítulo 73: ¡Alejandro se gana a San Jerónimo, pero una amenaza silenciosa lo vigila!

Después de la reunion de Alejandro y Valentina con los habitantes de San Jerónimo para presentarles un proyecto que busca llevar agua potable a las familias del distrito, el arquitecto comenzó a ganarse rápidamente la confianza de la comunidad.

Mientras regresaba de casa de Valentina, varios vecinos se acercaron a Alejandro para agradecerle y mostrarle su entusiasmo por el plan. “Por primera vez sentimos que de verdad vamos a tener agua”, le dijo una emocionada vecina, mientras otros le pedían no rendirse y ofrecían ayuda para sacar adelante el proyecto.

“Estamos muy comprometidos con el proyecto”, respondió Alejandro, dejando en claro que harán todo lo posible para mejorar la calidad de vida en la zona. Incluso, algunos vecinos ya comenzaron a proponer soluciones y apoyo técnico para acelerar los trabajos.

Sin embargo, mientras Alejandro conversaba con los habitantes de San Jerónimo, alguien lo observaba y escuchaba atentamente. Viendo que el proyecto podría afectar intereses ocultos, ya tiene a personas preocupadas por impedir que el cambio llegue al distrito.

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