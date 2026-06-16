Valentina Valiente capítulo 73: ¡Brisa decide alejarse de Gabriel para poder superar su enamoramiento!
Tras Brisa haber estado ignorando sus llamadas y mensajes, Gabriel decidió ir a su casa para poder obtener respuestas. Al tenerlo al frente, la joven finalmente le confesó la verdadera razón detrás de su distancia: aún sigue enamorada de él.
Brisa reconoció que intentó ignorar lo que sentía, pero terminó dándose cuenta de que necesitaba poner límites para no seguir lastimándose. “Yo merezco a alguien que me quiera de verdad”, confesó, dejando en claro que ya no quería seguir alimentando falsas esperanzas.
Por su parte, Gabriel admitió que nunca había tenido una relación tan bonita con una chica, aunque fuese amical. Incluso reconoció que le gustaría poder enamorarse de Brisa, pero no pudo corresponderle como ella esperaba.
Sin embargo, con el corazón roto, Brisa fue contundente: “No puedo seguir viéndote. No puedo seguir siendo tu amiga”, dejando a Gabriel devastado por la posibilidad de perder a alguien a quien también le había tomado un enorme cariño.
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