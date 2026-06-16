Valentina Valiente capítulo 73: ¡Macarena entra en reposo tras fuerte caída y su recuperación podría complicarse!

La salud de Macarena volvió a preocupar a todos luego de la fuerte caída que sufrió mientras discutía con Valentina. Tras el accidente, un médico acudió a revisarla y confirmó que, aunque la situación pudo ser mucho más grave, deberá guardar reposo absoluto.

“El sujetador no se ha movido. Sigue fijo”, explicó el doctor, aliviando parcialmente a la familia sobre el estado de su pierna lesionada. Sin embargo, advirtió que el golpe sí provocó inflamación y que una caída como esta “podría complicar tu recuperación”.

Aunque algunos temieron que tuviera que ser llevada de emergencia a una clínica, el especialista indicó que no sería necesario. Macarena deberá permanecer en cama durante 48 horas, usar compresas frías, mantener la pierna en alto y seguir un tratamiento con analgésicos.

Sin embargo, el momento más tenso ocurrió cuando Frida insinuó que alguien la habría empujado. “La empujaron”, aseguró preocupada, mientras Macarena intentó bajarle el tono al incidente y aclaró que todo habría sido un accidente tras perder el equilibrio con una de sus muletas.

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