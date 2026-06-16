Valentina Valiente capítulo 73: ¡Rita y Elsa hacen las paces tras fuerte distanciamiento!

Rita decidió enfrentar uno de los momentos más incómodos desde que se confirmó su embarazo con Rocky: la tensión con Elsa, quien consideraba que ambos actuaron con irresponsabilidad y faltaron el respeto al hogar que le abrió las puertas a Rita.

Cansada de la distancia, Rita decidió buscar una forma de acercarse nuevamente a ella. Tras recibir un consejo de Jenny sobre los gustos de su madre, la joven llegó con un detalle especial y tocó la puerta del cuarto de Elsa dispuesta a sincerarse.

“Yo sé que usted está molesta conmigo… y no la culpo”, le confesó Rita, reconociendo sus errores. Elsa, aunque aún firme en su posición, no dudó en remarcar que seguía creyendo que ella y Rocky fueron irresponsables. “Hay mejores condiciones para traer niños al mundo”, le dijo con honestidad.

Pero Rita logró tocar el corazón de Elsa al abrirse emocionalmente y admitir cuánto necesita de su apoyo en este nuevo proceso. “Yo la quiero mucho y necesitaría que todo vuelva a ser como antes porque necesito de sus consejos”, expresó.

Finalmente, Elsa dejó atrás el resentimiento y le aseguró que no los dejaría solos. El emotivo abrazo entre ambas marcó un nuevo comienzo para su relación.

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