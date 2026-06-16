Valentina Valiente capítulo 73: ¡Valentina encara a Macarena y esta sufre una terrible caída!

Luego de enterarse de que la supuesta ayuda de Macarena con Alejandro había sido planeada, Valentina decidió ir a enfrentarla para exigirle que deje de interferir en su relación.

“Ya me enteré. La llamada arreglada entre tú y Alejandro”, reclamó Valentina, visiblemente afectada. Aunque Macarena intentó justificarse asegurando que solo quería ayudarla, Valentina no le creyó y le pidió que deje de meterse en su vida.

La situación se salió de control cuando Macarena intentó detenerla para seguir hablando. Alterada, Valentina se alejó bruscamente y, en medio del forcejeo, Macarena perdió el equilibrio y cayó sobre su pierna lesionada. “Me duele mucho”, gritó, logrando que en ese preciso momento Frida y Edmundo aparecieran. Al ver a su hija en el suelo, Frida no dudó en explotar contra Valentina. “¿Qué le has hecho a mi hija?”, le reclamó.

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