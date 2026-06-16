Valentina Valiente capítulo 73: ¡Wilfredo organiza un almuerzo especial para pedirle la mano a Elsa!

Wilfredo ya comenzó a imaginar el siguiente gran paso en su relación con Elsa y sueña con pedirle matrimonio de la manera más especial posible.

En medio de sus pensamientos, Wilfredo fantaseó con una romántica escena en un elegante restaurante, donde escondería el anillo en una copa de champagne para sorprender a Elsa. En su imaginación, la respuesta parecía perfecta: “Elsa, ¿quieres casarte conmigo?”, le preguntaba emocionado, mientras ella respondía con un esperanzador: “Sí”.

Sin embargo, decidió dejar atrás los lujos y apostar por algo mucho más cercano y familiar. Convencido de que el amor también se demuestra en los pequeños detalles, “Voy a invitar a almorzar a Elsa, Rocky y Jenny”, comentó entusiasmado, contando con la ayuda de Kathy para la organización.

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