Valentina Valiente capítulo 95: ¡Bryan irá a prisión! Jueza dicta 4 meses de prisión preventiva y deja destrozadas a Lupe y Jenny

Bryan vivió uno de los momentos más difíciles de su vida luego de que el juzgado resolviera dictarle cuatro meses de prisión preventiva mientras continúa el proceso en su contra. La decisión sorprendió a todos los presentes y dejó devastadas a Lupe y Jenny.

Durante la audiencia, la jueza fundamentó su decisión en el Código Procesal Penal y explicó que la medida busca garantizar el debido proceso y la averiguación de la verdad. La resolución cayó como un balde de agua fría para la defensa de Bryan.

Su abogado reaccionó de inmediato y cuestionó el fallo. “Mi patrocinado se ha puesto a derecho, no tiene antecedentes penales ni riesgo de fuga“, reclamó ante la magistrada. Sin embargo, la jueza fue tajante y le recordó que el despacho ya había emitido su resolución, por lo que el defensor anunció que presentará una apelación.

Mientras los custodios se acercaban para colocarle las esposas, Lupe y Jenny no pudieron contener el llanto. A pesar del dolor, Bryan intentó darles tranquilidad antes de ser retirado de la sala. “Voy a estar bien, mamá… confía en mí, voy a estar bien“, expresó con la voz quebrada.

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