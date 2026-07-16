Valentina Valiente capítulo 95: ¡Macarena toca fondo tras el compromiso de Alejandro y le ruega ayuda a Ximena para separarlos!

Luego de que las fotografías de la pedida de mano aparecieran en redes sociales, ante la desesperada reacción de Macarena, Ximena terminó enfrentandola con una pregunta que lo cambió todo: “¿Sigues enamorada de Alejandro?”.

Sin poder seguir ocultándolo, Macarena rompió en llanto y confesó: “Sí, Xime. Todavía me muero por él”. La joven reconoció que durante meses intentó convencerse de que había superado a su expareja, pero verlo comprometido con Valentina hizo que todos esos sentimientos regresaran con más fuerza.

Ximena no ocultó su sorpresa e incluso le reclamó haberle mentido sobre la supuesta etapa de superación. Además, intentó hacerla entrar en razón recordándole que Alejandro ya había seguido con su vida, pero Macarena fue tajante: “Alejandro es el amor de mi vida. Nunca voy a querer a nadie como él”.

Desesperada, Macarena terminó suplicándole ayuda a su amiga para impedir que Alejandro se case con Valentina. Conmovida por su estado, Ximena dejó de lado sus dudas y prometió apoyarla.

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