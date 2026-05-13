“Ya no quería seguir haciendo esto”: Pierina Carcelén revela el duro momento que casi la aleja de la actuación

Pierina Carcelén se sinceró sobre los momentos más intensos de su carrera artística y confesó que hubo una etapa en la que pensó alejarse definitivamente de la actuación. La intérprete de Elsa en Valentina Valiente recordó que el exceso de trabajo y la carga emocional de algunos personajes terminaron afectándola profundamente.

La actriz contó que atravesó una etapa complicada mientras protagonizaba una novela y, al mismo tiempo, hacía teatro por las noches. “Creo que lo más desafiante dentro de la carrera ha sido cuando he hecho mucho”, señaló. Según explicó, las pocas horas de sueño, el estrés y las escenas dramáticas terminaron alterando por completo su sistema nervioso.

“Recuerdo en particular una novela que tenía muchísimo drama y yo tenía teatro en la noche también. Fue una época bien triste porque yo estaba muy alterada”, reveló la actriz, quien aseguró que incluso llegó a cuestionarse si debía continuar dedicándose a la actuación.

Pierina confesó que, en medio de ese desgaste emocional, pensó en abandonar su carrera. “Ahí fue una de las veces en que dije que ya no quiero seguir haciendo esto”, comentó. Sin embargo, con el tiempo entendió que no debía huir de aquello que la retaba, sino aprender a encontrar nuevas formas de afrontar el trabajo actoral sin que afecte su vida personal.

La intérprete también recordó cómo fueron sus inicios en la televisión y aseguró que nunca planeó convertirse en actriz. Según contó, todo comenzó cuando fue invitada a participar en una serie para hacer una pequeña aparición sin texto. Poco a poco la volvieron a llamar y terminó descubriendo una pasión que cambiaría su vida.

Asimismo, destacó que cada personaje le ha dejado importantes aprendizajes y una mayor empatía hacia las personas. “Todos venimos de circunstancias distintas y tomamos decisiones según eso”, reflexionó la actriz, quien considera que interpretar personajes complejos también le ha permitido entender mejor distintas realidades humanas.

Finalmente, Pierina Carcelén habló sobre Elsa, el personaje que interpreta en Valentina Valiente, y aseguró que conectó mucho con la historia por la forma en que representa a una mujer que busca reencontrarse consigo misma más allá de los roles tradicionales de madre o ama de casa. Además, confesó que disfruta mucho la dinámica familiar que comparte en pantalla junto al elenco juvenil de la producción.

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