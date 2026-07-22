“Ya nos habíamos besado hace 20 años”: Mariel Ocampo y Julián Legaspi hablan de sus escenas en Valentina Valiente

Los besos entre Frida y Rodrigo sorprendieron a los seguidores de Valentina Valiente, pero lo que pocos sabían es que Mariel Ocampo y Julián Legaspi ya habían protagonizado una escena similar hace dos décadas.

Durante una divertida entrevista, ambos actores recordaron entre risas que este reencuentro frente a cámaras no era el primero. Cuando les preguntaron cómo había sido grabar la escena, Mariel lanzó una inesperada confesión.

“Ya hemos chapado… hace 20 años”, comentó entre carcajadas, mientras Julián confirmaba que ambos ya habían compartido un beso en una antigua producción.

Sobre lo que ocurre con Frida tras este inesperado acercamiento, Mariel explicó que su personaje está viviendo sentimientos que no esperaba experimentar.

“Frida quiere a Edmundo. Esto es algo que no se esperaba”, aseguró, dejando claro que el beso traerá nuevas emociones para la historia. Por su parte, Julián Legaspi adelantó que Rodrigo no solo llegó a la familia Echegaray por temas laborales, sino que también buscará conquistar a Frida.

“Rodrigo tiene que aprovechar esta oportunidad. También tengo que enamorarla porque es una mujer guapa”, comentó entre bromas, provocando las divertidas reacciones de su compañera de elenco.

Entre bromas, complicidad y anécdotas del pasado, ambos actores invitaron al público a seguir de cerca la historia, pues aseguraron que la llegada de Rodrigo traerá grandes sorpresas.

¿Será este beso el inicio de un nuevo romance o Frida seguirá apostando por Edmundo? Descúbrelo en los próximos capítulos de Valentina Valiente, de lunes a viernes por Latina Televisión.

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