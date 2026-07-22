“Yo sí sueño con casarme en la vida real”: Mayra Goñi habla de la pedida de mano en Valentina Valiente

La historia de Valentina y Alejandro está viviendo uno de sus momentos más románticos en Valentina Valiente. La esperada pedida de mano emocionó a los seguidores de la novela y también a Mayra Goñi, quien confesó que esta escena despertó un sueño muy personal.

La actriz reveló que disfrutó grabar este importante momento y no ocultó su emoción al hablar del compromiso de su personaje. “Imagínate, ¿qué mujer que esté enamorada no quiere que le pongan un anillo en la mano? Es un momento lindo. Al menos yo sí sueño con casarme en la vida real, así que dejaremos que Valentina al menos lo haga por mí”, expresó entre risas.

Sin embargo, Mayra también recordó que, aunque Valentina vive uno de los momentos más felices de su vida, todavía desconoce todo lo que ocurre a su alrededor respecto a Bárbara. “Estoy feliz de que se dé, pero vamos a ver qué pasa, porque Alejandro… tú sabes todo lo que está atrás”, comentó.

La actriz reconoció que entiende por qué muchos seguidores de la novela se muestran preocupados por el rumbo de la historia. “La gente está enfadada porque Valentina ahorita no tiene conocimiento de las cosas que están pasando”, explicó.

Además, confesó que, desde su punto de vista, Alejandro debería sincerarse sobre Bárbara con Valentina antes de dar un paso tan importante. “Mientras Valentina no sepa está bien, pero tampoco está bien que no le cuente. Yo creo que Alejandro debería ser sincero”, afirmó.

Con esta inesperada confesión, Mayra Goñi dejó abierta la incógnita sobre el futuro de la pareja y los desafíos que aún deberán enfrentar. No te pierdas los próximos capítulos de Valentina Valiente, de lunes a viernes por Latina Televisión.

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