¡ATENCIÓN! Este 1 y 2 de agosto habrá nuevo casting “secreto” de Yo Soy 2026 en Latina TV

¡Atención! Este 1 y 2 de agosto se realizará un nuevo casting ‘secreto’ en Latina Televisión, en avenida San Felipe 968, Jesús María.

En un nuevo video promocional, Franco Cabrera asegura que no descansará hasta descubrir qué esconden los pasillos de Latina y lanza esta nueva invitación que ha llamado la atención de todos los amantes de la imitación.

“Yo sé que los de Yo Soy me están ocultando algo y no voy a parar hasta descubrir qué es”, comenta al inicio del video.

Finalmente, lanzó una invitación para todos aquellos que creen tener el talento necesario para imitar a su artista favorito. “Si tienes un personaje que imitar y estás convencido, como yo, de que Yo Soy vuelve, los espero. Este 1 y 2 de agosto, desde las 8 de la mañana, juntos confirmaremos que Yo Soy estará de vuelta”, concluye.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.