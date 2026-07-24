Desde hoy restringen camiones en la Carretera Central por Fiestas Patrias

La salida de miles de viajeros por Fiestas Patrias pondrá nuevamente a prueba la Carretera Central, una de las vías con mayor congestión del país. Para facilitar el tránsito durante el feriado largo, la Sutran dispuso restricciones temporales para vehículos de carga pesada en un tramo clave entre Lima y Junín.

La medida rige para camiones de más de 3.5 toneladas que circulen entre el kilómetro 19, en Ñaña, y el kilómetro 145, en el centro poblado de Pucará. Según la entidad, el objetivo es dar mayor fluidez al desplazamiento de autos particulares y buses interprovinciales que saldrán de Lima hacia el centro del país.

ESTOS SON LOS HORARIOS DE RESTRICCIÓN

La restricción se aplicará en tres horarios: desde las 8:00 p. m. de este viernes 24 de julio hasta las 8:00 a. m. del sábado 25; desde las 8:00 p. m. del sábado 25 hasta las 8:00 a. m. del domingo 26; y el miércoles 29 de julio, entre el mediodía y las 10:00 p. m.

Los vehículos de carga que ya se encuentren dentro del tramo restringido al inicio de la medida tendrán un plazo máximo de cinco horas para salir del corredor vial. Una vez fuera de la zona, no podrán volver a ingresar mientras la disposición permanezca vigente.

La Sutran también precisó que estará prohibido estacionar estas unidades en los márgenes de la carretera dentro del tramo restringido. La medida no aplica para ambulancias, unidades policiales, bomberos, grúas, vehículos con ayuda humanitaria, medicamentos, donaciones o maquinaria destinada a atender emergencias y rehabilitar vías.

De forma paralela, la entidad ejecuta el plan “Viaje Seguro: Fiestas Patrias 2026”, que se extenderá hasta el 3 de agosto. Este operativo contempla el despliegue de 950 inspectores en 2,700 acciones de fiscalización en carreteras y terminales terrestres para reducir riesgos de accidentes y combatir el transporte informal.

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