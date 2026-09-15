¡Conoce los 24 imitadores que pasaron a la etapa de los conciertos en “Yo Soy”!

Tras culminar los castings y versus, quedó definida la lista completa de clasificados directos a la siguiente etapa, los conciertos. En total son 24 imitadores los que aseguraron su cupo en esta nueva instancia de la competencia.

La lista de clasificados incluye a los imitadores de Ricky Martin, Manuel Medrano, Christina Aguilera, Jesse y Joy, Alex Lora, Miky González, Zambo Cavero, Héctor Lavoe y Cheo Feliciano.

También forman parte Camila Cabello, Miley Cyrus, Adrián Barilari, John Lennon, Leo Dan, Yola Polastri, Sean Paul y Ricardo Arjona.

Completan el grupo las imitaciones de Elvis Presley, Nino Bravo, Sandro, Los Panchos, Isabel Pantoja, Laura Pausini y Vicente Fernández.

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