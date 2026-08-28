Este sábado 29 de agosto nuevo casting de Yo Soy: Te esperamos en Latina con tu mejor imitación
¡Atención, imitadores! Debido a la gran cantidad de personas que no pudieron asistir a los primeros castings, Yo Soy abrirá una nueva fecha para quienes sueñan con llegar al escenario del programa.
Durante el anuncio, se reveló que este sábado 29 de agosto se realizará un nuevo día de casting desde las 8:00 de la mañana, brindando una oportunidad más a quienes no pudieron acercarse durante el último fin de semana.
Así que ya lo sabes: este sábado 29 de agosto tienes una nueva oportunidad para traer tu mejor imitación y demostrar tu talento.
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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!