Seis partidos políticos recibirán más de S/222 millones del Estado hasta 2031

Los seis partidos políticos que tienen representación en el Congreso de la República recibirán en conjunto S/222 119 117 del Estado durante los cinco años del periodo parlamentario 2026-2031, como parte del financiamiento público directo.

El monto fue establecido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mediante una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

FUERZA POPULAR RECIBIRÁ EL MAYOR MONTO

De acuerdo con la distribución oficial, Fuerza Popular recibirá el mayor monto, con S/45 375 397.35. Le siguen Juntos por el Perú, con S/38 473 766.10; Renovación Popular, con S/37 518 029.56; Partido del Buen Gobierno, con S/36 347 861.02; Partido Cívico Obras, con S/32 457 266.94; y Ahora Nación, con S/31 946 796.03.

Partido político Distribución igualitaria

(40 %) Distribución proporcional

(60 %) Total FPD

2026 – 2031 Fuerza Popular S/ 14 807 941.13 S/ 30 567 456.22 S/ 45 375 397.35 Juntos por el Perú S/ 14 807 941.13 S/ 23 665 824.97 S/ 38 473 766.10 Renovación Popular S/ 14 807 941.13 S/ 22 710 088.43 S/ 37 518 029.56 Partido del Buen Gobierno S/ 14 807 941.13 S/ 21 539 919.89 S/ 36 347 861.02 Partido Cívico Obras S/ 14 807 941.14 S/ 17 649 325.80 S/ 32 457 266.94 Ahora Nación – AN S/ 14 807 941.14 S/ 17 138 854.89 S/ 31 946 796.03 TOTAL S/ 88 847 646.80 S/ 133 271 470.20 S/ 222 119 117.00

Los partidos deberán rendir cuentas ante la ONPE sobre el destino de estos recursos. La normativa establece que hasta el 50 % puede utilizarse para gastos de funcionamiento ordinario, mientras que al menos el 50 % debe destinarse a actividades de formación, capacitación e investigación, incluyendo su difusión.

¿CÓMO SE DISTRIBUIRÁ EL DINERO?

La ONPE explicó que el financiamiento será distribuido bajo dos criterios: 40 % de manera igualitaria entre los seis partidos y 60 % de forma proporcional a los votos obtenidos en las elecciones de diputados y senadores.

Elección Total de votos emitidos Diputados 20 190 672 Senadores (distrito electoral único*) 20 194 622 TOTAL 40 385 294

* Se consideró el distrito electoral que obtuvo mayor cantidad de votos.

Solo durante 2026, las seis organizaciones políticas recibirán en conjunto S/19 107 020.83. Fuerza Popular obtendrá S/3,9 millones; Juntos por el Perú, S/3,3 millones; Renovación Popular, S/3,2 millones; Partido del Buen Gobierno, S/3,1 millones; Partido Cívico Obras, S/2,7 millones; y Ahora Nación, S/2,7 millones.

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