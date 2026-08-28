Con ‘Nairobi’: los cabecillas del Tren de Aragua que han sido capturados en Colombia

El anuncio del presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, sobre la captura de Luis Saúl Pérez Nieto, alias ‘Páez’ o ‘Nairobi’, en la localidad de Fontibón, en Bogotá, representa un fuerte golpe a la estructura criminal del Tren de Aragua. Sin embargo, no es el primer caso de un integrante de esta organización criminal internacional capturado en territorio colombiano que termina en una extradición a Estados Unidos, país donde varios de sus cabecillas son requeridos por la justicia.

De acuerdo con De La Espriella, alias ‘Nairobi’ habría operado como encargado de articular actividades criminales vinculadas con extorsiones, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores estratégicos de Sudamérica y Centroamérica. Se trata de un criminal de alto perfil internacional que, por sus actividades delictivas, era requerido por las autoridades de Estados Unidos, por lo que no se descarta que sea extraditado hacia Norteamérica para responder ante los tribunales de ese país.

OTROS CABECILLAS EXTRADITADOS

El primer caso, y el más destacado, de un alto cabecilla del Tren de Aragua capturado en Colombia y formalmente extraditado a Estados Unidos es el siguiente:

José Enrique Martínez Flores, alias “Chuqui”. Fue detenido en territorio colombiano a finales de marzo de 2025, tras una orden internacional emitida a solicitud de la justicia estadounidense. Su extradición se concretó en mayo de 2026 para que respondiera ante la Corte del Distrito Sur de Texas, donde se le acusa de terrorismo, conspiración y distribución internacional de cocaína. Las autoridades norteamericanas sostienen que las ganancias obtenidas por las operaciones de narcotráfico se utilizaban para financiar las actividades criminales de la organización.

El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado designó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado. Desde entonces se ha dedicado a pedir la extradición de diversos criminales vinculados a esta organización. Meses después, el 16 de diciembre de 2025, un jurado federal en Houston emitió una segunda acusación formal en la que también se acusó a otros tres líderes del Tren de Aragua: Yohan José Romero, alias ‘Johan Petrica’, de 48 años; Juan Gabriel Rivas Núñez, alias ‘Juancho’, de 45 años; y Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias ‘El Viejo’, de 38 años. El Departamento de Estado de EE. UU. mantiene, además, recompensas millonarias activas por información para la captura y extradición de los fundadores principales de la organización.

Otros casos recientes de extradición incluyen:

Dayonis Junior Orozco Castillo, alias ‘Botija’. Tras ser capturado en Popayán y permanecer recluido 26 meses en la cárcel La Picota, en Bogotá, fue extraditado a Chile para responder ante las autoridades tras ser sindicado como uno de los cabecillas del Tren de Aragua. Su caso fue llamativo por la actitud que mostró durante el traslado: cuando era conducido a la aeronave que lo llevaría a Chile, gritó desesperado: “¡Me van a matar, me van a matar!”. Era requerido por la justicia chilena por ser el presunto autor de los disparos que mataron a un oficial de Carabineros en 2024.

Tras ser capturado en Popayán y permanecer recluido 26 meses en la cárcel La Picota, en Bogotá, fue extraditado a Chile para responder ante las autoridades tras ser sindicado como uno de los cabecillas del Tren de Aragua. Su caso fue llamativo por la actitud que mostró durante el traslado: cuando era conducido a la aeronave que lo llevaría a Chile, gritó desesperado: “¡Me van a matar, me van a matar!”. Era requerido por la justicia chilena por ser el presunto autor de los disparos que mataron a un oficial de Carabineros en 2024. Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias ‘El Gocho’. Extraditado a Chile tras ser vinculado al secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

Extraditado a Chile tras ser vinculado al secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. José Manuel Vera, alias ‘Satanás’. Capturado en Ecuador y entregado a Colombia para que responda por homicidios y extorsión, mientras enfrenta solicitudes de cooperación con agencias internacionales.

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