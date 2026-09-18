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La historia de Adrián Barilari de Yo soy: Enfrentó el bullying y hoy emociona con su imitación | ENTREVISTA

Yo Soy
vlevano@latina.pe
vlevano@latina.pe
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Detrás de la potente voz que interpreta a Adrián Barilari (vocalista de Rata Blanca) en el escenario de Yo Soy, se esconde una historia de perseverancia, sacrificios y convicción absoluta. A sus 18 años, Nikolás Bujahico viajó desde su natal Huaral decidido a cumplir la promesa que le hizo a su madre cuando veía el programa por televisión: pisar el gran escenario de Latina y dar a conocer el talento de su tierra.
El camino no fue sencillo. Durante su infancia y etapa escolar le tocó lidiar con duros comentarios: “En primaria he recibido bullying y en secundaria comentarios molestos por mi estatura, tono de piel o mi atractivo”, confiesa sobre las inseguridades que lo acompañaron por años.

Sin embargo, la música terminó tocando su puerta cuando ingresó a “La máquina del tiempo”, la banda donde su profesor lo impulsó a perfeccionarse. Fue allí donde descubrió su verdadera vocación, aunque el reto más grande vino después: enfrentarse a la desaprobación familiar al decidir no seguir una carrera académica tradicional. “Lo más difícil fue convencer a mi familia de que el estudio no era para mí”, asegura el joven cantante.

Aunque de niño soñaba con ser dibujante digital, la música tocó su puerta cuando ingresó a “La máquina del tiempo”, la banda donde su profesor lo impulsó a perfeccionarse. Sin embargo, su mayor reto no fue el canto, sino enfrentarse a la desaprobación familiar al decidir no seguir una carrera académica tradicional: “Lo más difícil fue convencer a mi familia de que el estudio no era para mí”.
Su esfuerzo dio frutos en la audición: logró conmover hasta las lágrimas al propio Ricardo Morán y su presentación se volvió viral en TikTok de la noche a la mañana. “No podía creer tener tantas vistas. Varias personas me mandaron mensajes, no pude dormir esa noche”, relató emocionado.
Hoy, Nikolás sueña con convertirse en cantautor, llevar a su banda a estadios llenos y demostrar a los jóvenes que los sueños sí son posibles con determinación.

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