La historia de Adrián Barilari de Yo soy: Enfrentó el bullying y hoy emociona con su imitación | ENTREVISTA
Sin embargo, la música terminó tocando su puerta cuando ingresó a “La máquina del tiempo”, la banda donde su profesor lo impulsó a perfeccionarse. Fue allí donde descubrió su verdadera vocación, aunque el reto más grande vino después: enfrentarse a la desaprobación familiar al decidir no seguir una carrera académica tradicional. “Lo más difícil fue convencer a mi familia de que el estudio no era para mí”, asegura el joven cantante.
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