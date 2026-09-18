Caso Liceo Naval Almirante Guise: PJ dicta medidas de protección en favor de víctima

El Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dictó diversas medidas de protección preventivas en favor del adolescente del colegio Liceo Naval Almirante Guise, que fue víctima de presunta violencia sexual.

Entre estas medidas figuran prohibir que los presuntos agresores utilicen espacios, privados o redes sociales (WhatsAp, Faceboock, entre otras) contra el agraviado, así como terapias psicológicas obligatorias para ellos.

Este órgano jurisdiccional del Poder Judicial (PJ) también dispuso el patrullaje constante de forma periódica semanal a cargo de la comisaría del sector en el domicilio de la víctima.

Cabe apuntar que, en paralelo, el Tercer Juzgado de Familia de Lima, con competencia penal, tiene previsto para este viernes 18 de septiembre emitir la resolución respecto al pedido de internamiento preventivo solicitado por la Fiscalía.

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