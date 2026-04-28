Maricarmen Marín vuelve a “Yo Soy” y revela qué artistas le gustaría ver en el escenario

En Latina vivimos una noche especial con el regreso de Maricarmen Marín como jurado invitada en Yo Soy, Grandes Batallas. La artista volvió al escenario que marcó una etapa importante en su carrera y conversó con Latina Digital sobre esta emotiva experiencia.

Durante la entrevista, destacó el nivel de los participantes y confesó que uno de los consagrados que más la sorprendió fue Rafael. “Me ha gustado mucho Rafael. Es un súper talento”, señaló.

Además, recordó a algunos de los imitadores más memorables que pasaron por el programa. Entre ellos mencionó a Juan Gabriel, José José, Yuri, Dyango y Gilberto Santa Rosa, a quienes calificó como grandes talentos no solo por su voz, sino también por su capacidad de imitación.

Sobre los artistas que aún le gustaría ver en competencia, mencionó nombres como Rafaella Carrà, Donna Summer, Cher, Gian Marco y Eydie Gormé, demostrando que todavía hay mucho por descubrir en el escenario de “Yo Soy”.

Maricarmen también reveló que una de las presentaciones que guarda en su corazón es la de Juan Gabriel, ya que le recordó a su madre. Asimismo, confesó que una batalla soñada sería entre Juan Gabriel y José José.

Con su carisma y alegría de siempre, nuestra querida invitada cerró con una invitación al público para seguir disfrutando de Yo Soy, Grandes Batallas, de lunes a sábado por Latina.

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