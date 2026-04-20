Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡El “Pavarotti de la salsa” desafió a la “Reina de corazones”!

La segunda batalla de la jornada Tito Nieves vino por la consagrada Alejandra Guzmán. El imitador, William Rodríguez, regresó al escenario con la convicción de alcanzar una de las sillas más disputadas.

“El Pavarotti de la salsa llega para quedarse”, afirmó en su presentación, dejando claro que su objetivo es avanzar en la competencia. Además, recordó su trayectoria en el programa: “Me pude mantener varias semanas, mostrando el timbre de voz cercano y la mejor interpretación”.

El retador también advirtió a sus rivales. “El consagrado que elija no la va a tener fácil conmigo”, sostuvo, antes de tomar su decisión.

Al momento de elegir, no dudó. “Voy por Alejandra”, anunció, desatando un duelo que mezcla salsa y rock en el escenario.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!