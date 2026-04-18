Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Raphael gana la batalla con una interpretación que conectó desde la emoción!
La batalla entre Raphael y Yuri dejó uno de los momentos más intensos de la gala. Aunque ambos demostraron gran nivel vocal, el jurado destacó la evolución interpretativa del consagrado, quien logró transmitir una emoción profunda y orgánica sobre el escenario.
Si bien Yuri brilló por su técnica y potencia, se le observó ligeramente contenida en algunos pasajes, priorizando la ejecución sobre la conexión emocional. En contraste, Raphael apostó por una interpretación visceral, utilizando todo su cuerpo y energía para llevar la canción a otro nivel.
El veredicto fue claro: por unanimidad, Raphael se llevó la victoria, consolidando su crecimiento y dejando claro que, en esta etapa, la emoción puede pesar más que la perfección técnica.
