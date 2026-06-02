Familiares de Zoila Castillo exigen justicia durante vigilia frente a la Dirincri por doble crimen

Una vigilia realizada frente a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), en Lima, reunió la noche del lunes a familiares, amigos y ciudadanos que exigen justicia por el asesinato de Zoila Castillo y su hijo de seis años, crimen ocurrido en la región San Martín y que ha generado conmoción a nivel nacional.

La manifestación se desarrolló mientras se llevaba a cabo la audiencia en la que el Poder Judicial evaluaba el pedido de nueve meses de prisión preventiva contra Alexis Alcántara, principal sospechoso del doble homicidio. El investigado permanece detenido y afronta una investigación por el presunto delito de homicidio calificado.

Durante una transmisión en vivo de Latina Noticias, la hermana de Zoila Castillo expresó la indignación de la familia por los argumentos presentados por la defensa legal del acusado. Según indicó, el abogado busca desacreditar los elementos que vinculan a Alcántara con el crimen al sostener que no existen huellas dactilares del investigado en los cuerpos de las víctimas.

“Lo quieren limpiar porque supuestamente no hay huellas dactilares en los cuerpos de mi hermana y de mi sobrino. Sin embargo, este sujeto ya confesó”, afirmó. La familiar recordó que, en una primera versión, Alcántara habría señalado que cometió el crimen porque “se le entró el demonio”.

No obstante, aseguró que posteriormente el detenido modificó su relato y afirmó que Zoila habría matado a su propio hijo, una versión que la familia rechaza categóricamente. “Eso es mentira. Yo pongo las manos al fuego por mi hermana. Es imposible que ella haya podido hacer algo así”, sostuvo.

La mujer también señaló que la expresión con la que fue hallada la víctima refuerza la hipótesis de que presenció la muerte del menor antes de ser asesinada. “Su rostro era de impresión, como si hubiera visto lo que le hicieron a mi sobrino”, comentó.

RECLAMAN JUSTICIA

Los familiares exigieron que las autoridades actúen con firmeza y que el sospechoso sea sentenciado. “No puede estar libre, es un peligro para todos”, manifestó.

En paralelo, la familia espera el traslado de los cuerpos desde San Martín hacia Lima. Según explicaron, debido al estado de descomposición en que fueron encontrados, no será posible realizar un velorio tradicional. Por ello, los restos serían llevados directamente al sepelio una vez concluyan los trámites correspondientes.

La vigilia congregó además a numerosas personas ajenas al entorno familiar que decidieron sumarse a la protesta en señal de solidaridad y rechazo frente a un caso que ha despertado una fuerte indignación pública. Mientras la investigación continúa, los deudos esperan que las decisiones judiciales permitan esclarecer plenamente los hechos y sancionar a los responsables.

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