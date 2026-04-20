Yo Soy GRANDES BATALLAS: Raphael se impuso a Nicky Jam y defendió su silla en Grandes Batallas

El tercer versus de la jornada enfrentó a Nicky Jam con el consagrado Raphael, en una batalla donde la interpretación y el dominio escénico marcaron la diferencia.

El jurado destacó el nivel vocal del consagrado. “Hiciste cosas tan precisas… en un momento pensé que estabas cantando mejor que Raphael”, comentaron, resaltando la calidad de su interpretación.

Además, valoraron su seguridad en el escenario. “Tienes el dominio para hacer lo que quieras con responsabilidad… esa arrogancia sutil es una belleza”, señalaron, subrayando su crecimiento.

Sobre el retador, también hubo comentarios positivos. “Tienes mucha presencia, muy buena actitud… has ganado madurez”, indicaron, aunque sugirieron trabajar más en la imitación.

Finalmente, tras la votación del jurado, el resultado fue claro: “Raphael”, confirmando que el consagrado continúa en la competencia.

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