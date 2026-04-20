Yo Soy GRANDES BATALLAS: Reggaetón frente a balada en enfrentamiento clave

El tercer versus de la jornada trajo un enfrentamiento inesperado, el imitador de Nicky Jam, Marco Quiroz, llegó decidido a imponerse en el escenario y eligió retar al consagrado Raphael.

Desde su presentación, el retador mostró seguridad. “Hoy no vine a probar suerte, vine a dominar este escenario”, afirmó, marcando el tono de la batalla. Además, destacó su estilo propio: “Una cosa es copiar y otra tener el flow y la calle en las venas”.

La elección sorprendió. “Voy a retar al gran Raphael”, anunció, generando expectativa por el contraste entre géneros.

El consagrado reaccionó con sorpresa ante el desafío. “Ha sido una tremenda sorpresa”, comentó, mientras ambos se preparaban para el duelo.

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