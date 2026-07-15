Me Caigo de Risa: ¡Paloma Fiuza “se fugó” de su boda y Manuel Gold hizo volar la torta de tres pisos!

El último reto de Me Caigo de Risa llevó al equipo amarillo a improvisar una boda en el Escenario Inclinado, pero todo se salió de control cuando Eduardo Romay aseguró que a los alfajores les faltaba azúcar en polvo. En cuestión de segundos, una lluvia blanca cubrió el set y Manuel Gold, Paloma Fiuza y Eduardo Romay salieron despedidos por la rampa.

En medio del caos apareció Alicia Mercado con una enorme torta de tres pisos, mientras Eduardo Romay soltó la broma de la noche: “¡Se fugó mi novia!”, al ver que Paloma Fiuza había resbalado hasta la salida del escenario. Eduardo Romay siguió bromeando con que “el alfajor está un poquito seco”, al haber tragado del polvo blanco. Sin embargo, cuando parecía que todo estaba bajo control, Manuel Gold perdió el equilibrio, cayó de frente junto con la gigantesca torta, dejando la boda completamente destruida.

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