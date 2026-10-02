Yo Soy 2026: A pesar de ser pareja, ¡Jely le pidió a “Jesse & Joy” mostrar más complicidad!

Sandra Saldaña y Juanmi Ruiz volvieron a imitar al dúo musical “Jesse & Joy” con el tema “Dueles”.

Carlos Alcántara se mostró, como siempre, encantado con la pareja musical, destacando sobre todo el matiz que Sandra le otorga al personaje de Joy, reflejando el dolor de la letra sin dejar de regalar una sonrisa de vez en cuando, algo característico de la cantante original.

Jely Reátegui opinó que el dúo debe trabajar más la relación que se observa en escena, aprovechando esa complicidad de hermanos propia de la presentación, con mayor interacción entre ambos. Esto debería apreciarse diferente de la química de ser una pareja real, como lo son fuera de la competencia.

Finalmente, Ricardo Morán comentó que, en los coros, se escucha un timbre muy similar al original, aunque consideró que podría mejorar en las estrofas. Además, les recomendó no comenzar la canción con tanta intensidad, dejando que esa fuerza sea más progresiva, y cuidar las posibles desafinaciones en las notas largas.

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