Yo Soy 2026: “Adrián Barilari” dejó al jurado aplaudiendo con “El Círculo De Fuego”

Mr. Nick declaró antes de su presentación, junto a Alicia Mercado: “Tengo por ahí unos pasitos que me gustaría enseñarles a todos ustedes y voy con bastante confianza (…) He descansado mejor y creo que hoy voy a hacerlo muy bien”.

En el escenario, puso a prueba sus palabras, dando una de sus mejores interpretaciones como “Adrián Barilari” con la exigente canción “El Círculo De Fuego”. Sintió el rock por sus venas, bailando junto al baterista y moviéndose como un rockstar al borde del set, sosteniendo el parante de su micrófono, lo que hizo que el público gritara y estallara de emoción con su actuación.

El jurado quedó completamente atónito y, al terminar, solo atinó a aplaudir con fuerza su increíble noche en la competencia. Entre los comentarios más destacados estuvo el de Ricardo Morán, quien señaló que cada movimiento del participante tuvo coherencia entre la lírica y la actitud, y que cuando ambas van juntas, se logra encender a la gente y generar esa energía tan vibrante.

En medio de la emoción del público, Ricardo dio un único detalle por mejorar: en los dos primeros coros, llegó justo a las notas agudas, lo que provocó que el público reaccionara con cierta desaprobación. Sin embargo, al destacar su último coro, lo calificó de impecable, resaltando que sus medios y graves fueron impresionantes, lo que hizo que esta vez el público gritara, pero de felicidad por el comentario positivo.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!