Yo Soy 2026: Señora del público se robó la atención del show bailando junto a “Cheo Feliciano”

Stefhano Silva se presentó ante los televidentes en una breve nota antes de su actuación, contando que creció en el distrito del Callao, lugar donde nació su gusto por la salsa gracias al barrio y a su familia. Esta noche, buscando dejar en alto su hogar, dio todo en su imitación de “Cheo Feliciano” con el tema “Busca Lo Tuyo”.

Con tanto sabor en el escenario, hizo bailar como nunca a una señora mayor del público, quien se robó la atención del programa derrochando un sinfín de pasos increíbles, que incluso fueron repetidos por petición del conductor Franco Cabrera. Además, logró que otro señor mayor también se animara a bailar por un momento.

Luego de este divertido momento, Jely Reátegui observó que debe darle más madurez a sus movimientos, haciéndolos más pesados y similares a los que se ven en los videos del artista original. Por su parte, Ricardo Morán comentó que debe lograr una interacción más genuina con el público para alcanzar la simpatía natural que caracteriza a “Cheo Feliciano”.

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