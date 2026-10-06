Yo Soy 2026: “Adrián Barilari” hizo llorar a Jely Reátegui y venció a “Bob Dylan” en la última batalla

Joaquim De La Monclova, imitador de “Bob Dylan”, tuvo que enfrentar a Mr. Nick, imitador de “Adrián Barilari”, en la última batalla de la noche. Un duelo de talentos jóvenes encendió el escenario de la competencia con propuestas diferentes, pero igual de disfrutables.

“Bob Dylan” cantó “Ballad Of A Thin Man”. Sentado junto a su piano, tuvo una destacada interpretación del personaje, que sorprendentemente logró silenciar por completo al público tras la ovación por el arranque de la presentación. Al término de su participación, Alicia Mercado le preguntó a “Adrián Barilari” si, de haber podido elegir, habría escogido al mismo contrincante, a lo que respondió: “Sí, de hecho lo dije en mi entrevista”, dejando en claro lo seguro que estaba de su batalla.

Por su parte, “Adrián Barilari” interpretó magistralmente “El Reino Olvidado”. Con todo el esfuerzo de romper los esquemas de una persona introvertida, como demostró ser Mr. Nick, tuvo una actuación con una gran puesta en escena, entregándose por completo a la interpretación de la canción y mostrando un alto nivel de expresividad. Tanto así que hizo llorar al jurado, en especial a Jely Reátegui, quien se mostró notablemente conmovida con su enorme proceso evolutivo, tal como ella misma lo declaró.

Finalmente, el jurado estuvo totalmente de acuerdo en declarar ganador a “Adrián Barilari”, quien permanece en la competencia. Por otro lado, “Bob Dylan” pasó a la noche de eliminación.

¿Cómo le irá a “Bob Dylan” en la noche de eliminación? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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