Yo Soy 2026: ¡“Bob Dylan” tuvo una de sus mejores noches en la semana final!

Joaquim de la Monclova encarnó a “Bob Dylan” con el tema “Maggie’s farm”. Desde el arranque, Joaquim sorprendió con una mejor versión de la canción elegida, ya que en una noche anterior de la competencia la había interpretado. Tan notable fue su mejora que hizo aplaudir a Ricardo Morán en más de una ocasión por la musicalidad y el disfrute que se sentía al escucharlo.

Luego de su participación, el jurado solo resaltó los numerosos aciertos del participante.

Jely Reátegui lo felicitó por la conexión con la banda, la nasalidad correcta y el peculiar sentido de sátira que mantiene la esencia del personaje.

En cuanto a Ricardo Morán, solo atinó a decir: “Tu versión de Bob Dylan es un Bob Dylan en un buen día. Realmente una muy buena presentación (…) Felicitaciones, lo has hecho increíble”. Sin nada negativo que señalar, Joaquim recibió solo elogios en esta noche tan importante de la competencia.

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